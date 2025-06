Secretário dos EUA minimiza análise sobre danos ao Irã: 'Ataque histórico'

Pete chamou o ataque às instalações iranianas de "histórico e bem sucedido". "Nós, como americanos, deveríamos comemorar", afirmou.

Presidente Trump comentou sobre pronunciamento em tempo real. Na rede social Truth, ele disse que a fala do secretário foi uma das "melhores, mais profissionais e mais verdadeiras coletivas de imprensa" que ele já viu. "Todos envolvidos nessa caça às bruxas deveriam ser demitidos e se desculpar aos nossos grandes guerreiros", afirmou.

Há muita discussão sobre o que aconteceu e o que não aconteceu, mas vamos parar por um segundo: por causa dessa decisiva ação militar, o presidente Trump criou as condições para encerrar a guerra, dizimando, obliterando, podem escolher a palavra, destruindo as instalações nucleares do Irã.

Pete Hegseth, secretário de Defesa dos EUA

Entenda

Imagem de satélite mostra buracos e crateras em uma elevação no complexo subterrâneo de Fordow, após os Estados Unidos atingirem a instalação nuclear subterrânea, perto de Qom, no Irã, em 22 de junho de 2025. Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS

Relatório afirmou que os ataques feitos pelos EUA ao Irã somente "atrasaram em alguns meses" o desenvolvimento do programa atômico do país. A divulgação da informação por parte da imprensa americana mostrou que, ao contrário do que Donald Trump disse, os ataque não destruíram o programa nuclear.