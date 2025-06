Trump diz que Irã não retirou material nuclear antes de ataque

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que o Irã não retirou o material nuclear de Fordow antes do bombardeio americano à instalação subterrânea no último domingo.

O que aconteceu

Trump afirmou que nada foi retirado da instalação. "Teria levado muito tempo, seria muito perigoso, pesado e difícil de mover!", escreveu em sua plataforma, Truth Social.

Segundo ele, as fotos de satélite que mostram caminhões no lado externo antes do ataque não indicam que o material foi movido. "Os carros e caminhões pequenos no local eram de operários de concreto tentando cobrir a parte superior dos poços", afirmou.