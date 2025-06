Laudo descarta hipotermia e aponta fraturas como causa da morte de Juliana

O corpo dela foi recuperado depois de sete horas de trabalho dos socorristas e voluntários. Ele começou a ser retirado por volta das (22h no horário de Brasília), sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.

Parte do trajeto foi filmado por um montanhista que ajudou no resgate. Quatro socorristas ficaram acampados a 600 metros de profundidade, junto ao corpo, e outros três, que serviram de apoio, a 400 metros.

Governo brasileiro lamentou a morte e informou que corpo de Juliana foi encontrado pelas equipes de resgate. Segundo o órgão, as buscas foram dificultadas pelas "condições meteorológicas de solo e de visibilidade adversas".

Juliana escorregou e caiu na trilha do vulcão

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante a trilha na noite de sexta-feira (20). Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Família acompanhou situação por fotos e vídeos enviados pelos espanhóis, na espera do resgate. Mariana diz que tudo se agravou com o aparecimento de uma neblina e umidade muito forte, que fez com que Juliana escorregasse ainda mais da pedra. A irmã chegou a dizer que seria um ''absurdo se ela morresse por falta de socorro''.