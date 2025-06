Israel diz que matou 11 cientistas nucleares e acertou 900 alvos no Irã

Mais tarde, em entrevista ao Canal 13, o ministro afirmou que Israel não pretende mais matar o aiatolá. "Há uma diferença entre antes e depois do cessar-fogo", explicou.

No entanto, aconselhou o iraniano a permanecer no bunker. "Ele deveria se inspirar no falecido [Hassan] Nasrallah, que permaneceu em um bunker por muito tempo. Recomendo que faça o mesmo", falou Katz, em referência ao ex-líder do Hezbollah, morto em um ataque a Beirute em setembro de 2024.