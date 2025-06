Brasil trará corpo de Juliana; custo dificultou repatriação em outros casos

Familiares de Rafael, que moram em Bebedouro, no interior de São Paulo, também organizaram uma vaquinha para trazer o corpo ao Brasil. O custo do traslado de avião de Buenos Aires até o Aeroporto de Guarulhos custou cerca de R$ 21 mil. Para mover o corpo de São Paulo a Bebedouro, a prefeitura do município interiorano arcou com R$ 4 mil.

Procurado à época, Itamaraty reiterou que não poderia pagar transporte do corpo do brasileiro. "O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017", disse em nota enviada ao UOL.

No ano passado, a mãe da modelo brasileira Adriana Vieira, 31, encontrada morta em um porto de Miami, nos EUA, também teve dificuldade para trazer corpo da filha ao Brasil. Em outubro, Antonia Lourdes Leite do Nascimento contou ao UOL que, caso não conseguisse trazer o corpo de Adriana em cinco dias, ela seria enterrada ou cremada nos Estados Unidos.

Família da modelo também criou campanha online para arrecadar valores do traslado. A mãe contou que o transporte custava cerca de R$ 70 mil e que, desempregada, não tinha condições financeiras de arcar com os custos. Já o Itamaraty ressaltou em nota que o traslado do corpo era de responsabilidade da família e não poderia ser custeado com recursos públicos.

Modelo brasileira Adriana Vieira, encontrada morta nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram @adrianavieiraof

Após mais de dois meses da morte da filha, Antonia conseguiu trazer o corpo de Adriana com ajuda de doações.