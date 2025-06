Brasileira presa nos EUA cita maus-tratos: 'Ninguém merece esse tratamento'

A brasileira estava indo visitar amigos em Denver, capital do Colorado, quando foi detida por agentes de imigração. De acordo com o jornal local, The Salt Lake Tribune, ela foi inicialmente parada por um policial por dirigir muito próxima de um caminhão, mas foi liberada com um aviso. Pouco depois, foi abordada e detida por um agente do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos).

A estudante ficou mais de duas semanas em um centro de detenção para imigrantes em Aurora, perto de Denver. Imagens da câmara corporal utilizada pelo agente Zwinck, mostram o policial perguntando onde ela nasceu, o que é proibido pela lei do Colorado. O Policial foi colocado em licença administrativa e aguarda o resultado da investigação.