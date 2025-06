Fotógrafo brasileiro é enterrado aos pés de montanha onde morreu no Peru

O corpo do brasileiro Edson Vandeira, 36, que não resistiu a uma escalada ao Nevado Artesonraju, no Peru, foi enterrado perto da cordilheira onde ele e outros dois colegas morreram.

O que aconteceu

Velório e sepultamento do fotógrafo foi no vilarejo de Yungay, informou a família de Edson ao UOL. A cidade, a mais de dois mil metros de altitude, é uma das últimas no caminho da Cordilheira Blanca. Em linha reta, o vilarejo fica a menos de 20 quilômetros de distância do Parque Nacional Huascarán, onde Edson morreu.

Cerimônia de despedida foi fechada para familiares; montanhistas foram homenageados em evento. A Associação de Guias de Montanha do Peru homenageou os parentes dos três homens que morreram durante a expedição e também agradeceu a pilotos, guias e outras pessoas que participaram dos esforços de busca e resgate.