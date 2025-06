Cliente dá gorjeta de R$ 27 mil por engano e segue sem estorno após um ano

Generosa, Linda resolveu dar uma gorjeta de US$ 5 (R$ 27), mas, baixinha, teve dificuldades para colocar o valor na maquininha que estava no balcão, que era mais elevado. No fim, ela acabou digitando 'zeros' a mais, totalizando US$ 5.000 (R$ 27 mil).

Ele [funcionário] disse para inserir a gorjeta, então eu fiz... Digitei o que pensei ser dois zeros. Acabaram sendo três zeros. Mas não havia ponto decimal... Eu disse: 'ESPERA! Quero apagar isso!'"

Ao perceber o equívoco, Mathiesen contou que implorou para que o funcionário revertesse a operação, mas ele alegou inicialmente que 'não podia'. "Ele disse que não sabia como", afirmou a professora, acrescentando que o funcionário disse depois que a loja nunca havia recebido o dinheiro.

A situação deixou Mathiesen em pânico. Ela é professora de educação especial e vive com uma renda fixa. "Quem faria isso?", perguntou. "Tipo, R$ 5.000? Eu não tenho esse tipo de dinheiro!", disse.

Linda disse ter entrado em contato com o seu banco cinco minutos depois do ocorrido. "22 vezes... cada vez duas horas no telefone", disse, complementando que o banco não fez nada.