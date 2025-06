Do que um país precisa para ter uma bomba nuclear?

Os Estados Unidos e Israel bombardearam instalações nucleares iranianas sob a justificativa de supostos avanços do Irã no desenvolvimento de seu programa nuclear para criar uma bomba. Ataques causaram danos enormes às usinas, segundo avaliação da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) da ONU. Mas afinal, o que um país precisa para ter uma bomba nuclear e por que o Irã não tem essa autorização?

Quem pode ter armas atômicas?

No mundo, apenas cinco países têm o direito de ter armas nucleares, segundo o TNP (Tratado de Não-Proliferação Nuclear), de 1970. São eles: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. As cinco nações foram as vencedoras da Segunda Guerra Mundial (1939-45) e são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). O acordo prevê esses países deveriam se desarmar progressivamente, o que não acontece na prática.

No entanto, outros quatro países também possuem armas nucleares. Paquistão, Índia, Israel nunca assinaram o tratado. Já a Coreia do Norte abandonou o acordo em 2003. No levantamento feito em 2022, a FAS (Federação de Cientistas Americanos, na sigla em inglês) identificou que há 12.705 armamentos nucleares no planeta, divididos entre os nove países citados acima. Mais de 90% pertencem a Estados Unidos e Rússia.