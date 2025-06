Drone achou por acaso o naufrágio mais profundo já registrado na França

De acordo com o Ministério da Defesa francês, os itens podem ser removidos com a ajuda de robôs submarinos. Essas máquinas são controladas por cabos conectados a embarcações na superfície.

Naufrágio mais profundo encontrado no país até então havia sido o do submarino La Minerve. Ele foi localizado em 2019, a 2,3 km de profundidade, também no sul da França. A embarcação militar afundou em 1968, com 52 tripulantes a bordo, durante uma missão de rotina.