EUA e China anunciam acordo sobre barreiras comercias

A China confirmou hoje que chegou a um acordo com os EUA para suspender as restrições adicionais à exportação de minerais raros em troca da suspensão de algumas barreiras americanas ao comércio com o país.

"A China vai analisar e aprovar os pedidos de exportação de itens controlados, de acordo com as leis e regulamentos, enquanto o lado americano suspenderá uma série de medidas restritivas contra a China", disse o Ministério do Comércio chnês, em comunicado.

O acordo havia sido anunciado ontem à noite por Donald Trump, que não deu mais detalhes.