Vídeo mostra grupo com brasileiros sendo resgatado de nevasca no Chile

Serviços de resgate do Chile foram acionados pelos turistas por um telefone via satélite. As pessoas precisaram se acomodar dentro dos veículos e enfrentaram temperaturas baixíssimas de até sete graus negativos.

A operação envolveu equipes do Exército, da polícia e bombeiros chilenos. A equipe precisou realizar uma limpeza da neve acumulada ao longo da rodovia, até chegar nas vítimas. ''Eles passaram a noite em boas condições dentro dos veículos. Portanto, assim que chegarmos, eles passarão por um exame médico'', detalhou a Polícia da Região de Antofagasta pelas redes sociais durante a tentativa de resgate.

Os 56 adultos e três menores de idades foram encontrados em segurança. ''As pessoas estavam obviamente cansadas pela experiência, mas não houve feridos ou situações graves a relatar neste momento'', disse a prefeitura da cidade El Loa. As pessoas foram encaminhadas para uma unidade de saúde em seguida.