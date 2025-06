Em resposta a brasileiros, indonésios 'invadem' perfil de Lula no Instagram

Em resposta aos comentários que brasileiros deixaram nas redes sociais do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, sobre a morte de Juliana Marins, indonésios "invadiram" o perfil do presidente Lula no Instagram.

O que aconteceu

Eles escreveram comentários provocativos a Lula e ao povo brasileiro em posts do petista. "Juliana causou a 3ª Guerra Mundial", disse um usuário. "Mano, cuidado, você vai ser preso", afirmou outro.

Um deles chegou a citar os acidentes com balões que aconteceram no Brasil na última semana. "Acabei de chegar ao Brasil, vim de Sumatra em um balão e, por sorte, não pegou fogo", escreveu.