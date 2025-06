Simulador e sono ajustado: como foi preparo de pilotos em voo de 37h ao Irã

Nas semanas e nos dias mais próximos ao início da tarefa, as simulações levaram os pilotos para regiões montanhosas. Neste novo cenário, eles treinaram atacar alvos enterrados para se acostumar com o ambiente montanhoso e fortificado que veriam ao chegar no Irã, onde utilizaram 14 bombas GBU-57.

As primeiras missões de mais de 30 horas do B-2 ocorreram durante a guerra do Kosovo, em 1999. Desde então, a Força Aérea norte-americana vem aprimorando seus cuidados com os militares, que costumam voar entre os EUA e países da Europa e da Ásia sem pousar —o B-2 é reabastecido durante o voo por outras aeronaves. Até hoje, o recorde operacional do B-2 Spirit é de 44 horas, em uma missão em 2011 no Afeganistão.

As longas horas dentro do B-2 exigem preparo físico dos pilotos. Segundo o NYT, médicos e fisiologistas da Base Aérea de Whiteman trabalham para ajudar os militares nesta preparação. Até mesmo o sono dos pilotos é ajustado antes que eles partam para a missão, com o objetivo de sincronizar o relógio biológico conforme a necessidade.

As instalações do avião também são adaptadas para estes longos períodos. Atrás da cabine, há um banheiro químico que os pilotos podem utilizar. Para evitar eventuais maus odores, eles contam com aromatizadores de ambiente.

Caso não queiram ou não possam deixar as respectivas poltronas, os pilotos podem utilizar fraldas e urinóis disponibilizados em seus equipamentos. Segundo o NYT, os pilotos devem permanecer em seus assentos durante a decolagem, o pouso, os reabastecimentos em voo e durante todo o tempo em que estiverem sobrevoando território inimigo.

Para descansar, os oficiais têm colchonetes ou uma cama dobrável atrás dos assentos. É possível carregar alimentos e há um micro-ondas a bordo para esquentar a comida durante o voo.