Trump encerra negociações comerciais com Canadá e ameaça impor nova tarifa

O imposto canadense sobre serviços digitais determina que empresas de tecnologia com usuários no Canadá paguem uma taxa com alíquota de 3%. A medida afeta gigantes norte-americanas como a Meta, controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp, Google, Amazon e Uber. Parlamentares estadunidenses acreditam que a medida fará com que empresas do país com atuação no Canadá paguem até US$ 2 bilhões em impostos.

Até o momento, o primeiro-ministro canadense, Mark carney, não se manifestou sobre a decisão de Trump. Os dois países são parceiros comerciais de longa data. Atualmente, o Canadá é a nação para onde os EUA mais exportam seus produtos, enquanto os EUA ocupam a terceira posição no ranking de países para onde o Canadá mais importa.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem ameaçado o mundo com tarifas altíssimas. Criticado dentro do próprio país, o republicano voltou atrás em algumas decisões, mas as negociações prosseguem, inclusive com o governo brasileiro.