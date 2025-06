Agência contratada para fazer trilha de Juliana estava banida de parque

Sem se identificar, a reportagem tentou simular o agendamento de uma escalada com a Bas. Questionada sobre a dificuldade da trilha para iniciantes, ela respondeu: ''Você vai ver, quando escalar''. Em meio a negociação de valores, o UOL falou à operadora que havia encontrado o nome dela na ''lista negra'' e perguntou se era possível seguro seguir com a compra mesmo assim. A empresa confirmou a inclusão dela na listagem e preferiu interromper a conversa.

O UOL questionou formalmente a Bas Rinjani e o Parque Nacional para entender por qual motivo a empresa conseguia operar, mesmo estando na lista de banidas, conforme informações do aplicativo oficial do local. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação. A reportagem também tentou contato com o Ministério do Turismo da Indonésia, mas não houve retorno.

Corpo de brasileira foi encontrado pouco tempo após a morte

Juliana morreu entre 50 minutos e 12h50 antes do resgate. O corpo dela foi recuperado depois de sete horas de trabalho de socorristas e voluntários. Ele começou a ser retirado por volta das 13h50 do dia 25 [2h do dia 25, no horário de Brasília], sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.

Morte foi confirmada após quatro dias de tentativa de resgate. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", afirmou a família. Poucas horas antes, o Ministério do Turismo daquele país publicou que ela estava em "estado terminal", segundo avaliação das equipes de busca.

Vítima ficou ferida até morrer, afirmou médico legista. "De acordo com meus cálculos, a vítima morreu na quarta-feira, 25 de junho, entre 1h e 13h [14h do dia 24 e 2h do dia 25, no horário de Brasília]", disse Ida Bagus Putu Alit, do hospital Bali Mandar, à BBC News. Isso contradiz a Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas), que havia dito que ela morreu na noite do dia 24.