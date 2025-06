Sirenes tocam em Israel após disparo de míssil de rebeldes do Iêmen

Este é primeiro lançamento de mísseis do grupo contra Israel desde o cessar-fogo com o Irã. A trégua entrou em vigor no dia 24 de junho, após 12 dias de guerra que contou com um bombardeio dos Estados Unidos ao Irã, revidado com um ataque a uma base militar americana no Qatar.

Os houthis, que controlam grandes partes do Iêmen, têm um histórico de ataques contra Israel. Eles começaram a mirar no país após o início da guerra dos israelenses contra a Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023. O ataque deixou 1,2 mil israelenses mortos e a retaliação já matou mais de 56 mil pessoas, segundo números divulgados pelos dois lados.

A origem dos houthis remete a um grupo tribal do norte do Iêmen, perto da Arábia Saudita. Eles pertencem a uma subdivisão dos xiitas zaiditas, que se diferenciam dos muçulmanos xiitas tradicionais em relação a algumas crenças.

A origem xiita dos houthis os conecta ao Irã, representantes do grupo. Equivalente a um terço da população do Iêmen, os zaiditas mantêm um movimento político e militar desde os anos 1990. A vertente contemporânea foi fundada por Hussein al-Houthi, ex-político iemenita que se opunha à suposta corrupção do ex-presidente Ali Abdullah Saleh, ele próprio um houthi.

A Primavera Árabe, em 2011, colocou os houthis sob holofotes. Depois que os protestos derrubaram o regime de Saleh, os houthis acusaram o então novo presidente, Abed Rabbuh Mansur Al-Hadi, um muçulmano sunita, de marginalizar os zaiditas, se aproximar dos Estados Unidos e de Israel e se transformar em marionete da Arábia Saudita.