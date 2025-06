Malaio sobrevive a queda de 200 m no monte onde Juliana Marins morreu

Um alpinista malaio sobreviveu após cair de uma altura de 200 metros no Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente aconteceu menos de uma semana após a brasileira Juliana Marins ser encontrada morta após cair de uma trilha na mesma rota.

O que aconteceu

Malaio sobrevive a acidente no Monte Rinjani. Relatos apontam que o alpinista caiu por cerca de 200 metros enquanto seguia a caminho do lago Segara Anak, formado após uma erupção vulcânica no local em 1257.

Alpinista sofreu ferimentos graves após queda. Segundo o jornal local Sinar Harian, o malaio fraturou o quadril e teve traumas na cabeça. O chefe do Parque Nacional do Monte Rinjani, Yarman Wasur, confirmou a ocorrência, identificada às 4h20 (horário de Brasília).