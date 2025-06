Irã diz ter 'sérias dúvidas' sobre compromisso de Israel com cessar-fogo

O chefe das Forças Armadas do Irã, major-general Abdolrahim Mousavi, declarou não estar 100% convencido de que Israel cumprirá o cessar-fogo adotado entre as duas nações na semana passada.

O que aconteceu

Líder militar do Irã diz duvidar de cessar-fogo. "Temos sérias dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos pelo inimigo, incluindo o cessar-fogo, e estamos prontos para responder com força", disse o chefe das Forças Armadas do Irã, Abdolrahim Mousavi, segundo manifestação apresentada pela TV estatal iraniana.