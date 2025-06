Caso Juliana: taxa de 20% em vaquinha para voluntário revolta doadores

Uma campanha para arrecadar dinheiro para Agam Rinjani, voluntário indonésio que participou do resgate de Juliana Marins, virou alvo de críticas de doadores porque a plataforma onde a vaquinha está sendo feita ficará com 20% do valor total.

O que aconteceu

A vaquinha foi encerrada ontem e totalizou R$ 522.305,53; ela foi criada pelo Instituto Razões. O perfil Razões Para Acreditar foi o responsável pela organização da vaquinha, que fica hospedada em uma plataforma do próprio Instituto Razões — a Voaa.

Quem organizou a vaquinha ficará com mais de R$ 100 mil. Mantida a taxa de 20%, o Instituto ficará com R$ 104.461,11 do total das doações para que o indonésio compre novos equipamentos de resgate.