'Jackie Kennedy do Oriente Médio': quem é a última imperatriz do Irã

Com a morte do xá, portas se abriram para um exílio para a imperatriz. Farah foi recebida nos EUA, onde criou os filhos. Ela fixou residência primeiro nos ricos e tradicionais estados de Massachusetts e Connecticut, mas desde a morte da filha em 2001, divide-se entre Washington (pela proximidade com o filho mais velho) e a França —onde é ainda parte ativa da agenda das nobrezas europeias, marcando presença em casamentos como o do príncipe da Dinamarca em 2004, o do príncipe de Mônaco, em 2011, e o do príncipe da Jordânia, em 2023.

Farah Pahlavi e a então primeira-dama dos EUA, Rosalynn Carter, em 1977 Imagem: Domínio Público

No exílio, a imperatriz seguiu com o trabalho de sua organização, a Fundação Xabanu Farah Pahlavi, através da qual se dedica a preservar o patrimônio cultural e histórico do Irã. Seu objetivo é contar a história do país ao mundo um dia, quando o regime dos aiatolás chegar ao fim, segundo ela.

E nos tempos da "bonança" de sua coroação, com o xá Mohammad Reza Pahlavi e o príncipe herdeiro Reza Pahlavi em 1967 Imagem: Reprodução/FarahPahlavi.org

Parte de seu acervo, contudo, segue "preso" no seu país de origem. Em 2019, a rede britânica BBC conversou com Farah que contou que uma coleção com obras de Francis Bacon, Alberto Giacometti, René Magritte, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Pierre-Auguste Renoir e Mark Rothko amealhada por Farah enquanto era imperatriz segue quase intacta nas abóbadas do Museu de Arte Contemporânea de Teerã, que ela inaugurou em seu aniversário em 1977, com a presença de Nelson Rockefeller. As obras valeriam cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bilhões).

Farah garante que nunca teve a intenção de levá-las consigo em sua fuga. "O que eu comprei foi para o Irã. Não faria sentido tirá-las do país".