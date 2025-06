Quem foi criminoso que inspirou teoria da síndrome de Estocolmo

Olofsson convenceu refém a falar no telefone com o então primeiro-ministro. "Acho que você está sentado aí jogando com as nossas vidas. Eu confio totalmente em Clark e no assaltante. Não estou desesperada. Eles não fizeram nada para nós. Ao contrário, eles têm sido muito gentis. Mas sabe, Olof [Palme, nome do primeiro-ministro], o que eu estou com medo é que a polícia ataque e cause a nossa morte", disse Kristen no telefone.

Kristin Enmark, uma das vítimas que cunhou o termo "síndrome de Estocolmo" Imagem: Reprodução

Ela defendeu publicamente seus captores. As declarações de Kristin e das outras mulheres durante o sequestro foram interpretadas pelas autoridades "de maneira muito sexualizada, como se tivessem caído sob o feitiço de uma síndrome", que teria retirado seu arbítrio ou capacidade de raciocinar.

Ex-reféns decidiram manter silêncio durante o julgamento de seus sequestradores. Em entrevistas, Kristin criticou a ação policial que a libertou do cativeiro e os oficiais envolvidos no caso.

Relação que criminosos estabeleceram com reféns deu origem ao termo síndrome de Estocolmo. A equipe de negociadores envolvida no assalto ao banco tinha um psiquiatra, Nils Bejerot, que analisava em tempo real o comportamento dos criminosos e dos reféns. Ao avaliar as dinâmicas, Bejerot criou o conceito conhecido até hoje.

Síndrome é um estado psicológico singular. A condição indica uma pessoa que foi vítima de alguma situação crítica e perigosa (como um sequestro ou assalto) e estabelece uma relação de afeto com seu agressor/criminoso.