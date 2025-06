Plataforma cancela vaquinha de R$ 500 mil de herói de resgate após críticas

A vaquinha havia sido encerrada ontem, com R$ 522.305,53 arrecadados. Mantida a taxa de 20%, os organizadores ficariam com R$ 104.461,11 do total das doações, feitas para que o indonésio compre novos equipamentos de resgate.

Inicialmente, a ação era realizada sem mediadores, com necessidade de transferência internacional. O indonésio tinha resistido a aceitar a ajuda financeira e pedido apenas orações, mas depois decidiu aceitá-las. Após isso, as doações ficaram concentradas exclusivamente na Voaa.

No comunicado, a plataforma reconhece que a comunicação da taxa "poderia ser mais clara". No entanto, ela também reforça que a cobrança de 20% sobre as doações já estava exposta no site oficial, onde a campanha foi lançada.

Reconhecemos com humildade que, neste momento, a discussão em torno da "Vaquinha do Agam" desviou a atenção da essência da campanha e, principalmente, da história que desejávamos apoiar. Comunicado da Voaa e da Razões Para Acreditar

A plataforma e a página também reforçaram a explicação inicial para a taxa. Segundo eles, o valor tirado das doações é revertido para além da manutenção do site e dos funcionários. "Diferente de outras soluções do mercado, assumimos integralmente a curadoria, verificação, produção de conteúdo, comunicação estratégica, gestão jurídica e financeira, além do acompanhamento completo até o desfecho de cada campanha", diz o comunicado.