Agência da ONU admite que programa nuclear do Irã não foi destruído

Na semana passada, dois relatórios — um vazado por integrantes dos serviços de inteligência americanos; e outro, por funcionários de governos europeus — também contradisseram as declarações de Trump de que o programa nuclear iraniano havia sido completamente destruído.

Hoje, o vice-ministro de Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, condicionou a volta do Irã à mesa de negociações sobre seu programa nuclear a um compromisso americano de não voltar a bombardear o país.

Ravanchi também disse que o Irã não abrirá mão de enriquecer urânio em seu território — um direito do país de acordo com o Tratado de Não Proliferação de Armas.

Na sexta-feira, Trump ameaçou voltar a atacar o Irã, se os serviços de inteligência americanos constatarem que o país voltou a enriquecer urânio em níveis que os EUA considerem preocupantes.

Imagem: Reprodução/X @JeannetteJara

Comunista será candidata do governo nas eleições chilenas

A ex-ministra do Trabalho Jeannette Jara, do Partido Comunista, foi escolhida ontem como a candidata do bloco de esquerda, liderado pelo presidente, Gabriel Boric, à eleição presidencial do Chile. Ela venceu as primárias realizadas ontem com 60% dos votos. Será a primeira vez desde a volta do país à democracia, em 1990, que o Partido Comunista Chileno disputará a Presidência. Jara deverá enfrentar três candidatos da direita: Evelyn Matthei (Vamos Chile), Johannes Kaiser (Partido Republicano) e José Antonio Kast (Partido Libertário), que perdeu para Boric no segundo turno da eleição passada.