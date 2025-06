Escravidão e tortura: veja como operam gangues de golpes online no Camboja

Pessoas eram vendidas e submetidas a trabalho forçado e tortura

Entrevistados foram vítimas de tráfico humano e submetidos a trabalhos forçados sob ameaça de violência. "Em 32 casos, a Anistia Internacional concluiu que os sobreviventes eram vítimas de escravidão, conforme definido pelo direito internacional, com os administradores do complexo exercendo um nível de controle sobre eles que equivalia à propriedade de fato", apontou o relatório.

Sobreviventes relataram terem sido vendidos ou testemunhado a venda de pessoas. Outros disseram que foram informados que tinham uma dívida com os criminosos, que precisavam trabalhar para pagar.

Quarenta dos 58 sobreviventes entrevistados sofreram tortura ou outros maus-tratos. A maioria das agressões era praticada pelos administradores dos complexos, em locais designados para a tortura de pessoas que não trabalhavam ou não batiam as metas. Também foram relatadas mortes nos complexos.

Governo cambojano fazia vista grossa

Autoridades do Camboja são acusadas de fechar os olhos para os crimes. Segundo a organização governamental, os "empreendimentos criminosos operam com aparente consentimento do governo". A motivação desse suposto consentimento, no entanto, não foi esclarecida no relatório.