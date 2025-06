Irã critica recuo de Trump sobre sanções: 'Jogo psicológico e midiático'

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, abandonar os planos de suspender as sanções contra o Irã, o governo iraniano criticou a posição de Trump afirmando que "jogos" não têm como objetivo resolver os problemas entre os dois países.

O que aconteceu

Irã afirmou que comentários de Trump foram feitos no contexto de "jogo psicológico e midiático". Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, afirmou que a fala do presidente dos EUA não é "uma expressão séria em favor do diálogo ou da solução de problemas".

Na última sexta-feira (27), Trump afirmou que desistiu de trabalhar na possível remoção das sanções ao Irã. "Recebi uma declaração de raiva, ódio e repulsa, e imediatamente abandonei todo o trabalho de alívio de sanções e muito mais", disse ele.