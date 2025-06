Trump quer cortar fundos de hospitais com tratamento de gênero infantil

Três hospitais, em Boston, Los Angeles e Seattle, disseram que vão responder, mas ainda não enviaram os dados, segundo um funcionário do Departamento de Saúde. Outros dois, no Colorado e em Ohio, informaram ao The Wall Street Journal que também planejam responder.

Apesar de não ameaçar ações imediatas, o CMS estuda suspender o financiamento do Marketplace para tratamentos de gênero em menores. O Medicaid, que fornece seguro de saúde a americanos de baixa renda, também poderá ser suspenso. Se os hospitais continuarem com as cirurgias, podem ser excluídos do Medicaid, do qual muitos dependem para se manter.

O Hospital Infantil de Los Angeles, um dos que recebeu a carta, está encerrando seu programa de atendimento a crianças trans e citou a investigação do CMS como motivo. Segundo o hospital, mais de 65% de sua receita vem do governo federal.

"O hospital ficou sem um caminho viável a seguir", disseram dirigentes do hospital. "Essas ameaças não são mais teóricas. O governo federal já cortou centenas de milhões de dólares de instituições acadêmicas e de pesquisa dos EUA", afirmou o hospital em carta enviada aos funcionários no dia 12 de junho.

Outros hospitais ainda avaliam a situação

O Hospital Infantil de Boston ressaltou que a lei de Massachusetts exige cuidados de afirmação de gênero. Um porta-voz da instituição afirmou que a instituição leva essa responsabilidade a sério e que ainda estão analisando a carta do CMS.