Após críticas, site enviará 100% de doações a herói de resgate de Juliana

Mais de R$ 500 mil foram recolhidos para o voluntário. Ontem, a página anunciou o cancelamento e a devolução do valor integral aos doadores após receberem críticas sobre a aplicação de uma taxa de 20% sobre o montante. Levando em consideração o dinheiro arrecadado, Razões para Acreditar e Voaa iam ficar com mais de R$ 100 mil.

Nos comentários, os seguidores e doadores desaprovam o cancelamento da vaquinha. "Preferem devolver o valor e não ajudar o Agam, do que abrir mão dos 20%. Isso prova que nunca foi pela caridade e sim pelo lucro", comentou um. "Tremenda falta de respeito", classificou outro.

Atualização importante: vamos repassar 100% do valor arrecadado para o Agam, sem desconto de taxa. Se você preferir o reembolso, é só enviar um e-mail para vaquinha.agam@voaa.me nas próximas 48h. Seguimos ouvindo, refletindo e agindo.

Razões para Acreditar, em publicação

Taxa de operação gerou críticas

Inicialmente, a ação era realizada sem mediadores, com necessidade de transferência internacional. O indonésio tinha resistido a aceitar a ajuda financeira e pedido apenas orações, mas depois decidiu aceitá-las. Após isso, as doações ficaram concentradas exclusivamente na Voaa.

No comunicado, a plataforma reconheceu que a comunicação da taxa "poderia ser mais clara". No entanto, ela também pontuou que a cobrança de 20% sobre as doações já estava exposta no site oficial, onde a campanha foi lançada.