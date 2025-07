Criança que caiu de navio posava para foto em parapeito, diz testemunha

Passageira contou que "houve um tipo de comoção" logo após a queda. "Então ouvi este grito horrível do que eu presumo ser a mãe e uma enorme pancada na água. O som era de algo batendo contra o asfalto, nada como se você pulasse em uma piscina, foi tão alto", relembrou Chandler, identificada pela revista People a seu pedido apenas com o primeiro nome. Ela registrou o resgate no TikTok:

Após cerca de 15 segundos, um colete salva-vidas foi jogado na água. Em seguida, um alerta em alto-falante anunciou "MOB" ("man overboard" ou pessoa na água) e mais três dispositivos flutuantes foram lançados, ainda segundo a passageira.

Tripulação do navio agiu rapidamente, segundo relatos de passageiros nas redes e à imprensa americana. A criança e o pai foram salvos por um bote mobilizado pela equipe.

O navio estava se movimentando rápido, tão rapidamente que é louco o quão rápido as pessoas se tornaram pequenos pontinhos no mar e nós os perdemos de vista. O capitão freou o navio e o fez voltar, e então enviaram um bote com pessoas nele para buscá-los, os vimos resgatando o pai e a filha. Passageira Laura Amador, à rede americana CBS

Navio possuía proteções de plexiglass (barreira plástica de polimetilmetacrilato) em torno dos deques. Veda Coleman-Wright, porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Broward, afirmou ao jornal ]'The Washington Post" que detetives estão investigando o caso, apesar de "parecer não haver nada suspeito" nos fatos relatados. Ela também confirmou a relação entre pai e filha, além da idade da menina.