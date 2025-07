Criança é salva após cair de navio; por que queda do tipo é tão perigosa?

Só 1 em 4 vítimas de queda sobrevive. Em 2019, dos 29 passageiros de cruzeiros marítimos que caíram no mar com o navio em movimento, apenas nove foram resgatados com vida. Dos demais, nem os corpos foram encontrados. Dos 212 casos registrados entre 2009 e 2019, só 48 sobreviveram.

Empresas seguem protocolos internacionais, criados pela Organização Marítima Internacional, para casos de queda de pessoas no mar. O conjunto de regras é chamado de MOB (Man Overboard, "Homem ao Mar" em tradução livre) e é acionado assim que é identificada uma queda.

Como a busca é feita? A ativação do alarme MOB implica na imediata interrupção da marcha do navio, no lançamento de boias sinalizadoras e salva-vidas na água, na comunicação do fato às autoridades marítimas e na liberação de barcos salva-vidas —que ficarão dando voltas na região, à procura da vítima no mar.

Como foi o acidente com a criança

Bote salva-vidas sendo içado pelo cruzeiro após resgate Imagem: Reprodução/TikTok

O acidente aconteceu no trecho final da viagem entre as Bahamas e Fort Lauderdale, no sul da Flórida (EUA). A menina caiu anteontem do navio e o pai pulou imediatamente para salvá-la. As circunstâncias do acidente não foram especificadas.