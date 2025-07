Corpo de Juliana passará por nova autópsia amanhã de manhã no RJ

Família alegou "dúvidas na certidão de óbito emitida pela Embaixada do Brasil em Jacarta" para pedir novo exame. Eles alegam que não há clareza sobre o momento da morte da jovem, que só foi resgatada quatro dias após cair.

Corpo de Juliana chegou no fim da tarde de hoje no Brasil. O voo da Emirates que trouxe os restos mortais pousou pouco depois das 17h no aeroporto de Guarulhos.

FAB (Força Aérea Brasileira) vai levar o corpo para o Rio de Janeiro. A previsão é que o voo chegue por volta das 18h30 na capital fluminense. De lá, o corpo será encaminhado ao IML, segundo informou a AGU (Advocacia-Geral da União).

Primeira autópsia na brasileira foi feita na Indonésia

Perícia da Indonésia descartou que hipotermia tenha causado a morte. O legista Ida Bagus Putu Alit alegou que a falta de sinais clássicos, como necrose nas extremidades do corpo, permite "afirmar com segurança" que a jovem não morreu devido ao frio. A temperatura era próxima de 0 ºC à noite. Juliana usava apenas calça e blusa, sem equipamentos próprios, o que levou muitas pessoas a questionarem se ela sobreviveria às condições climáticas.

Segundo a autópsia feita em Bali, Juliana ficou quatro dias ferida até morrer. "De acordo com meus cálculos, a vítima morreu na quarta-feira, 25 de junho, entre 1h e 13h [14h do dia 24 e 2h do dia 25, no horário de Brasília]", disse Ida Bagus Putu Alit, do hospital Bali Mandar, à BBC News.