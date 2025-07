Dono de TV e envolvido com prostituição: morre pastor mais famoso dos EUA

Pastor atingiu audiência global de 200 milhões de pessoas. Em 1958, começou a se dedicar à religião em tempo integral. No auge da carreira, nos anos 1980, o televangelista lotava estádios e arrecadava milhões em doações. Ele fundou a "Jimmy Swaggart Ministries", um grupo de igrejas dono do grupo de rádio e televisão gospel "SonLife Broadcasting Network".

Teve a reputação manchada por um escândalo de prostituição. Em 1988, fotos dele com uma prostituta foram enviadas ao The New York Times por Marvin Gorman, um pregador rival. Durante uma confissão televisionada, ele admitiu o caso e implorou por perdão. Ao recusar aceitar uma punição, foi expulso da organização nacional das Assembleias de Deus.

Jimmy criticava católicos e judeus. Nos anos 1980, fez parte de uma frente cristã que pretendia adequar as políticas públicas dos EUA aos valores da Bíblia. Permaneceu casado com a esposa Frances mesmo durante os escândalos. Juntos, tiveram Donnie, filho que desempenhou papel central nas igrejas.

Fez comentário homofóbico na televisão. No ano de 2004, ao apresentar um programa de TV, disse que se um homem gay o abordasse, ele iria "matá-lo e dizer a Deus que ele morreu". Depois de muitas críticas, disse que episódio se tratava de uma piada.

A família gostaria de agradecer aos funcionários, médicos e enfermeiras do Centro Médico Geral Baton Rouge pelo seu incrível apoio e cuidado prestados durante este período

Nota divulgada pela família do pastor

Se tornou uma celebridade mundialmente famosa. O pentecostal levou a pregação para a África e America Latina, onde expandiu ainda mais o número de fiéis e se consolidou como uma personalidade relevante em todo o mundo.