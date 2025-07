Onda de calor na Europa coloca França tem alerta vermelho

Sou daqueles que não considera o que aconteceu um motivo de orgulho. Digo que foi uma vergonha. Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, depois que milhares de pessoas desafiaram a proibição de seu governo e saíram às ruas de Budapeste na parada do orgulho LGBTQIA+

OUTRAS NOTAS

Imagem: PAUL ELLIS/AFP

Flu vence a Internazionale e pega o Al Hilal nas quartas do Mundial de Clubes

O Fluminense venceu ontem a Internazionale por 2 a 0 e está nas quartas de final do Mundial de Clubes. O time carioca abriu o placar aos 2 minutos de jogo, com Germán Cano, e Hércules anotou o segundo gol nos acréscimos ao final do jogo. A equipe brasileira enfrentará o Al Hilal, da Arábia Saudita, que ontem desclassificou o Manchester City, em uma das maiores zebras do torneio. No tempo normal, os brasileiros Marcos Leonardo e Malcom marcaram para o time saudita, e Bernardo Silva e Haaland para o inglês. Na prorrogação, os gols foram de Koulibaly e Marcos Leonardo (Al Hilal) e Foden.

Imagem: REUTERS/Andrew Couldridge

Fonseca vence na estreia em Wimbledon e chega ao top 50 do ranking

João Fonseca chegou pela primeira vez ao top 50 da ATP, ao derrotar ontem o inglês Jacob Fearnley por 3 a 0. O brasileiro subiu sete posições no ranking e ocupa a 47ª posição. A classificação, porém, é provisória e pode mudar ao longo do torneio. Foi a terceira vitória do brasileiros em estreias no Grand Slam. Fonseca, 18, já havia vencido nas primeiras rodadas do Aberto da Austrália e de Roland Garros. Amanhã, ele enfrentará o americano Jenson Brooksby. Bia Haddad também estreou com vitória, por 2 a 0, contra a eslovaca Rebecca Sramkova. Amanhã, ela enfrentará a húngara Dalma Gálfi.