Trump diz que Israel concordou com termos para um cessar-fogo em Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje à noite que Israel concordou com termos de um cessar-fogo em Gaza por 60 dias.

O que aconteceu

A proposta final será apresentada por representantes do Catar e do Egito, segundo Trump. "Espero, para o bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar — só vai piorar. Agradeço a atenção dispensada a este assunto!", escreveu em sua rede social Truth Social.

Representantes dos EUA tiveram uma longa e produtiva reunião com os israelenses, escreveu o presidente dos EUA. O republicano disse que, durante o cessar-fogo, trabalhará com todas as partes envolvidas para pôr fim à guerra.