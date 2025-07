Sem saber, ucranianos são recrutados por russos para serem homens-bomba

Jovens ucranianos estão sendo recrutados para realizar determinadas tarefas em troca de dinheiro. O que eles não sabem quando aceitam as propostas de trabalho é que os seus recrutadores são russos e que eles podem estar sendo contratados para atuar como homens-bomba.

O que aconteceu

Ucranianos, incluindo adolescentes, são abordados em canais de procura de trabalho no Telegram para realizar tarefas em troca de dinheiro. De acordo com uma investigação do SBU (Serviço de Segurança da Ucrânia, na sigla em inglês), a princípio, é solicitado aos jovens que tirem fotos de locais sensíveis, pendurem panfletos subversivos ou realizem outras tarefas do tipo. Em troca, eles recebem cerca de 50 dólares em criptomoedas.

Um quarto das vítimas é adolescente. A mais jovem delas, até o momento, foi uma menina de 11 anos. Muitas estão desempregadas, encontram-se em situação de vulnerabilidade ou precisam de dinheiro para sustentar vícios.