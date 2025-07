Brasileira é presa nos EUA por deixar filhos no carro durante onda de calor

A brasileira foi liberada após pagar uma fiança de US$ 10 mil (cerca de R$ 54 mil). Ela deve se apresentar à Corte Superior de Waterbury no dia 9 de julho para prestar esclarecimentos.

Polícia alertou para os perigos de deixar crianças sozinhas em veículos, mesmo em dias mais frescos. A corporação lembrou em nota que a temperatura dentro do carro pode subir rapidamente e que crianças aquecem de três a cinco vezes mais rápido que adultos, aumentando o risco de insolação ou morte em poucos minutos.

Estados Unidos enfrentam temperaturas extremas

Na última terça-feira, 24, os EUA enfrentaram a primeira grande onda de calor do verão, com recordes de temperatura em várias cidades. No aeroporto JFK, em Nova York, os termômetros marcaram 38?°C pouco depois do meio-dia, algo que não acontecia desde 2013, segundo a agência Associated Press.

Naquela manhã, mais de 150 milhões de pessoas estavam sob alerta de calor. O Serviço Nacional de Meteorologia previa recordes de temperatura máxima em dezenas de cidades.