Brasileiro é preso nos EUA por vender green cards falsos

Liene Tavares de Barros Jr., um brasileiro de 40 anos, foi preso nos EUA por vender green cards e cartões de seguro social falsos.

A Justiça de Boston o condenou a cinco meses de prisão e mais dois de liberdade condicional supervisionada. Ele vivia ilegalmente em Woburn, Massachusetts.

O que aconteceu

Ele foi pego por um policial a paisana. Segundo o Departamento de Justiça de Massachusetts, Liene foi condenado em Boston por vender, em outubro de 2024, um green card e um cartão de seguro social por US$ 250 a um agente da Homeland Security Investigations —órgão americano que fiscaliza esse tipo de crime. O mesmo agente disse que, em dezembro, comprou do brasileiro mais dois green cards e dois cartões de seguro falsos por US$ 500.