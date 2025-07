Caso Juliana: Tempo e 1ª autópsia dificultam nova perícia, diz defensora

O tempo e a primeira autópsia feita no corpo de Juliana Marins, brasileira que caiu e morreu durante trilha na Indonésia, dificultam os trabalhos da realização de uma nova perícia no Brasil, disse hoje a defensora pública Taísa Bittencourt no UOL News, do Canal UOL.

Tanto a questão do tempo quanto a questão dos fatores em que Juliana foi submetida influem na conservação do corpo. Taísa Bittencourt, defensora pública federal e defensora regional dos direitos humanos

O corpo de Juliana foi liberado para a família na manhã de hoje após passar por necropsia no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. O exame durou pouco mais de duas horas, e o resultado deve sair em até sete dias. Segundo a Polícia Civil, dois peritos legistas fizeram a perícia acompanhados de um perito médico da Polícia Federal e de um assistente técnico representante da família.