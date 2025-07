Último pedido: família de empresário morto faz 'chuva de dólares' nos EUA

Um helicóptero lançou dinheiro e pétalas de rosa pelas ruas de Detroit, nos EUA, atendendo ao último desejo de um empresário da cidade.

O que aconteceu

Darrell "Plant" Thomas morreu em 15 de junho, aos 58 anos, vítima de Alzheimer. Segundo o jornal local Detroit Free Press, seu último pedido à família foi que parte de seu dinheiro fosse distribuído à comunidade de Detroit e seus filhos, Darell e Jonte, atenderam ao desejo.

Um helicóptero lançou US$ 5.000 (pouco mais de R$ 27.300 no câmbio de hoje) e pétalas de rosa sobre as ruas da cidade. A ação aconteceu perto de um lava-rápido que pertencia ao empresário. Plant, como era chamado, também era piloto profissional de automobilismo.