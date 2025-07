Milei autoriza universidades a cobrarem taxa: como ficam os brasileiros?

A proposta seria para "proteger o sistema educativo", segundo comunicado do governo argentino. O governo ainda afirma que quer "fortalecer a eficácia no investimento dos recursos públicos", mas sem entrar em detalhes. Para a advogada Paula Carello, a proposta não condiz com a realidade do país. Já a advogada Liziana Rumbim acredita que a justificativa é imprecisa.

Hoje, os estudantes estrangeiros representam uma porcentagem muito baixa no nível de graduação, com a maioria dos estrangeiros frequentando cursos de pós-graduação (que são pagos tanto por argentinos quanto por estrangeiros).

Paula Carello, advogada argentina especialista em migrações

O decreto faz alusão ao fato de que os imigrantes se beneficiam de impostos pagos pelos argentinos. Essa afirmação ignora completamente o sistema tributário que financia serviços públicos como educação e saúde. Imigrantes que vivem no país --em qualquer categoria de residência, mesmo ilegalmente-- contribuem com seus impostos, trabalho, despesas e aluguel como qualquer outro residente.

Liziana Amaran Rubim, advogada brasileira com escritório na Argentina

Reforma proposta por Milei pode enfrentar obstáculos. Carello explica que a legislação em matéria migratória é de competência exclusiva do Congresso Nacional e que o próprio preâmbulo da Constituição estabelece que a Argentina está aberta a todos, consagrando o princípio de hospitalidade e abertura à imigração. Além disso, a própria Carta Magna determina que o poder Executivo não pode emitir disposições de caráter legislativo, exceto em circunstâncias excepcionais.

Essas circunstâncias excepcionais não existem atualmente, portanto, não haveria fundamento jurídico para avançar com uma reforma desse tipo por meio de um Decreto de Necessidade e Urgência.

Paula Carello, advogada argentina especialista em migrações