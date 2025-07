Hamas diz estar aberto a trégua em Gaza, mas não aceita acordo de Trump

O Hamas sugeriu hoje que está aberto a um acordo de cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza, mas ainda não aceitou a proposta apoiada pelos EUA e anunciada pelo presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Delegação do Hamas deve discutir a proposta ainda hoje. Representantes vão se reunir com mediadores egípcios e catarianos no Cairo, informou uma autoridade egípcia à agência de notícias AP sob condição de anonimato.

Hamas está ''pronto e sério'' para considerar acordo sobre conflito. O oficial Taher al-Nunu afirmou que o grupo extremista pode aceitar iniciativas que ''claramente levem ao fim completo da guerra'', que dura há quase dois anos.