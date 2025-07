Mercosul fecha acordo de livre comércio com bloco de 4 países europeus

Imagem: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Senado dos EUA aprova Orçamento de Trump

O Senado americano aprovou ontem por 51 a 50 votos a proposta de Orçamento de Donald Trump que tira dinheiro da saúde pública, reduz impostos dos mais ricos e aumenta os gastos militares e com as ações de deportação de imigrantes. O texto sofreu oposição até entre republicanos e só foi aprovado com o voto do vice-presidente JD Vance. A ala mais tradicional do partido se opõe ao estimado aumento de cerca de US$ 3,3 trilhões do déficit público. O projeto volta agora para a Câmara dos Representantes, onde já tinha sido aprovado em maio, e deve passar por uma última votação entre hoje e amanhã.

Imagem: Nathan Howard/Reuters

Milei me deu a motosserra nos bastidores, e eu saí correndo com ela, mas, em retrospecto, faltou empatia Elon Musk, multibilionário CEO da Tesla e da SpaceX e ex-conselheiro sênior do presidente Donald Trump

OUTRAS NOTAS

Imagem: Sanjay BAID / AFP

Dalai Lama anuncia processo para sua sucessão

Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama do budismo tibetano no exílio, disse hoje que seu sucessor deverá ser escolhido pelo "Gaden Phodrang Trust, o gabinete de sua santidade, o Dalai Lama". O anúncio foi feito durante as comemorações de seu 90º aniversário. Segundo a tradição, o líder espiritual do budismo tibetano é a reencarnação de Dalai Lamas passados. O governo chinês rejeitou a declaração e afirmou em comunicado que o sucessor do Dalai Lama deve vir do território chinês e ser aprovado pelo governo.