Prisão para imigrantes nos EUA, 'Alcatraz Jacaré' se diz à prova de fugas

Há apenas uma estrada de acesso, e a única saída é um voo só de ida; é isolada e cercada por vida selvagem perigosa e terreno implacável. Essa é uma maneira eficiente e de baixo custo para ajudar a realizar a maior campanha de deportação em massa da história dos Estados Unidos.

Porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt

Defensores do meio ambiente criticam

Aprovada emergencialmente por DeSantis, obra não passou por avaliações ambientais obrigatórias. Grupos como Friends of the Everglades e Center for Biological Diversity protocolaram uma ação judicial apontando a necessidade de realizar estudos de impacto e um consulta pública. De acordo com os ambientalistas, a obra viola a lei ambiental dos EUA.

Everglades são fonte de água doce para o sul da Flórida. Os esforços para preservar os pântanos, inclusive, dificultavam a expansão do aeródromo. Os ambientalistas ressaltaram o impacto ambiental de abrigar milhares de pessoas tão perto de uma fonte essencial de água potável.

Ativista Betty Osceola, da tribo indígena Miccosukee, em protesto Imagem: Marco Bello/Reuteres

Apesar de o governo alegar que o local não tem habitantes, a tribo indígena Miccosukee vive nos arredores. A porta-voz e ambientalista Betty Osceola disse à CNN que o centro de detenção temporária está sendo construído em terras sagradas para seu povo.