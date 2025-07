Quem é o 'Jesus da Sibéria', que foi mandado a campo de prisioneiros?

A casa do líder era modesta e movida a energia solar e por um pequeno moinho de vento. O espaço tem a própria escola e jardim de infância para acomodar as crianças de cerca de 80 famílias, de acordo com uma reportagem de 2021 do jornal "The New York Times". Em ritos diários pela manhã, fiéis oram de acordo com a "continuação da Bíblia" de dez volumes escrita por Torop.

Vissarion explicou ao "Guardian", em 2002, que a localização era estratégica. "Esta porção central da Sibéria é a parte do mundo que pode sobreviver melhor. E esta é uma sociedade que pode resistir a grandes mudanças e ser mais receptiva a um melhor entendimento da verdade", afirmou. Sua "morada" seria como uma Arca de Noé, portanto, que escaparia dos perigos que acometeriam a humanidade.

No fim dos anos 1990 e início dos 2000, o "mestre" passou a fazer viagens para pregar em países como a Alemanha e os Países Baixos, onde atraiu praticantes de outras doutrinas esotéricas. A prática levantou suspeitas de que estas atividades eram sustentadas pelos seguidores, mas Vissarion insistia que a igreja não tinha renda. O uso de dinheiro dentro da comunidade é banido, segundo o "Guardian".

A doutrina original do culto de Torop era diferente do que foi pregado nos últimos. Segundo a mídia russa, Vissarion afirmava que Jesus cuidava das pessoas de uma órbita próxima à Terra e que a Virgem Maria estava "comandando" a Rússia. No entanto, pouco depois ele passou a se declarar como a reencarnação de Jesus.

Imagens de cordas e uma carta de suicídio foram divulgadas após a operação da FSB (a agência sucessora da KGB) que o prendeu em 2020. Elas seriam provas de que ele estaria levando fiéis a se machucarem e os colocando em risco. Vissarion disse não conhecer estas pessoas.

Pesquisadores e especialistas em justiça criminal ouvidos pelo "The New York Times" afirmam que a prisão de Torop está relacionada a uma intolerância do governo Putin em relação a qualquer grupo ou comportamento que não seja convencional. Mesmo sua pequena comunidade vivendo na floresta ou em vilarejos ao redor poderia representar um risco político porque o ex-guarda de trânsito diz ser Deus.