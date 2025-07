Ataque a tiros deixa quatro mortos e 14 feridos em rua de Chicago, nos EUA

Vítimas estavam do lado de fora de um restaurante quando foram atingidas. Elas tinham acabado de participar de um evento para ouvir um cd da rapper Mello Buckz. "Tudo o que eu posso fazer é falar com Deus e rezar", afirmou a artista em publicação nas redes sociais.

Ao todo, 11 das 14 pessoas feridas são do sexo feminino, segundo as autoridades. Uma pessoa está internada em estado grave e três em "estado crítico" de saúde. As outras 10 não correm risco de morrer.

Motivação do crime não foi esclarecida até o momento. O detetive Justin Peters pediu que aqueles que tivessem informações sobre o caso procurassem a polícia.

Ataque aconteceu na área de River North, bairro movimentado da cidade. O bar onde o evento acontecia abriu no mês de abril e a região é cheia de casas noturnas e restaurantes.