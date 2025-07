Agência ambiental dos EUA afasta 144 funcionários por carta contra Trump

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA afastou hoje 144 funcionários que assinaram uma carta acusando o governo Trump de politizar o órgão.

O que aconteceu

Funcionários que assinaram a carta foram colocados em licença administrativa pelas próximas duas semanas. Conforme e-mail enviado pela agência aos trabalhadores, eles continuarão recebendo seus salários durante esse período. Uma investigação interna foi aberta para apurar o caso.

Agência alega que o governo foi eleito pelo povo e suas decisões devem ser respeitadas. "A Agência de Proteção Ambiental tem uma política de tolerância zero para com os burocratas de carreira que ilegalmente minam, sabotam e enfraquecem a agenda do governo eleito pelo povo deste país em novembro passado", escreveu a secretária de imprensa do órgão, Brigit Hirsch, em e-mail ao New York Times.