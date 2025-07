Imigrante expulso por engano dos EUA diz que foi torturado em El Salvador

Kilmar também conta que perdeu mais de 13 quilos nas duas primeiras semanas de detenção.

Erro administrativo

Ele vivia no estado de Maryland com a esposa e o filho legalmente. Em 12 de março, agentes da imigração erraram ao informar que seu status migratório havia mudado. No dia 15, foi colocado em um dos três voos que saíram dos EUA rumo a El Salvador com outros deportados.

Dois desses aviões estavam amparados pelo Alien Enemies Act. Criado em 1798, o estatuto surgiu durante um período de guerra e foi usado para deportar dezenas de imigrantes venezuelanos acusados de integrar a gangue Tren de Aragua, alegando que eles haviam cometido crimes violentos nos EUA e enviado dinheiro à Venezuela.

O terceiro avião, onde estava Kilmar, deveria transportar apenas imigrantes com ordens formais de remoção assinadas por um juiz. O governo Trump admitiu que a deportação de do salvadorenho foi um "erro administrativo".

Tentativa anterior de deportação

EUA tentaram deportar salvadorenho em março de 2019. Segundo os documentos judiciais obtidos pelo The New York Times à época, agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA tentaram deportar Kilmar há seis anos, alegando que um informante confidencial afirmou que ele era um membro de alto escalão da gangue criminosa MS-13, de origem salvadorenha.