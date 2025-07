Israel usou bomba de 230 kg contra cafeteria em Gaza, diz jornal

Uso deste tipo de armamento na cafeteria pode configurar um crime de guerra. De acordo com especialistas em direito internacional ouvidos pelo The Guardian, o uso dessa munição em uma área com a presença conhecida de muitos civis desprotegidos é ilegal.

O exército também saberia que o uso de uma bomba aérea guiada de grande porte mataria e mutilaria muitos civis no local. O uso de uma arma tão grande em um café visivelmente cheio de pessoas levanta o risco de que esse tenha sido um ataque ilegal, desproporcional ou indiscriminado, e deve ser investigado como crime de guerra. Gerry Simpson, da Human Rights Watch, ao The Guardian

Relembre o caso

O exército israelense bombardeou a cafeteria Al-Baqa na última segunda-feira (30). O local fica no litoral da Cidade de Gaza e era amplamente usado pelos moradores para se conectar à internet.

24 palestinos morreram e dezenas ficaram feridos no ataque. Um porta-voz militar israelense disse à AFP que o Exército "atingiu vários terroristas do Hamas". Entretanto, autoridades médicas informaram que, entre os mortos, estavam um cineasta e um artista conhecidos, uma dona de casa de 35 anos e uma criança de quatro anos.

Anteontem, o exército afirmou que iria investigar o caso. Porém, o porta-voz afirmou que "antes do bombardeio, foram tomadas medidas, por meio de vigilância aérea, para reduzir os riscos de danos a civis". A área onde fica a cafeteria não estava incluída em nenhuma das ordens de evacuação emitidas pelo exército israelense, de acordo com o The Guardian.