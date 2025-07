Israel mata quase cem em Gaza e mira a Cisjordânia

Imagem: Hoang Dinh/AFP

EUA fecha acordo anti-China com o Vietnã

Os EUA e o Vietnã anunciaram ontem um acordo que prevê tarifas de 20% sobre as importações americanas de produtos vietnamitas. É menos da metade dos 46% anunciados por Trump em abril. O Vietnã não cobrará tarifas de produtos americanos. O acordo prevê uma "supertaxa" de 40% sobre produtos de outros países que passem pelo Vietnã antes de serem enviados aos EUA. O objetivo é evitar que a China use o Vietnã como intermediário. Hoje, a China reagiu. "Negociações e acordos não devem prejudicar os interesses de terceiros", disse em nota o Ministério das Relações Exteriores.

Imagem: Alessia MACCIONI / AFP

Lula visita Cristina Kirchner, em prisão domiciliar

O presidente Lula deve visitar hoje a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre seis anos de prisão em regime domiciliar, depois de ser condenada por corrupção. A visita foi autorizada ontem pela Justiça argentina. Lula está em Buenos Aires para a reunião de cúpula do Mercosul, cuja presidência será assumida pelo Brasil. O bloco anunciou ontem um acordo de livre comércio com quatro países europeus e deve ratificar o aumento da lista de exceções à Tarifa Externa Comum, a pedido da Argentina.

Imagem: Ralph Tedy Erol - 08.mar.2024/Reuters

ONU alerta para Haiti à beira do 'colapso'

Grupos criminosos controlam 90% de Porto Príncipe, capital do Haiti. O alerta foi feito ontem ao Conselho de Segurança pelo subsecretário-geral da ONU Miroslav Jenca. De acordo com Jenca, a Missão Multinacional de Segurança (MMAS), liderada pelo Quênia, "foi incapaz de avançar na restauração da autoridade do Estado", e é preciso uma ação coordenada da comunidade internacional. "Sem uma ação maior da comunidade internacional, o colapso total da presença do Estado na capital poderia vir a ser um cenário muito real."