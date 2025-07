EUA: Como candidato muçulmano e socialista de NY gera 'terremoto político'

Democrata "desceu ao nível do cidadão comum" na campanha. Para analistas, Mamdani se destacou por falar de dinheiro do jeito que o povo fala, com exemplos do dia a dia, como o preço do aluguel, da feira e do transporte. Um exemplo está no seu site de campanha, onde ele fala que quer "reduzir o custo de vida para os nova-iorquinos da classe trabalhadora".

Ele deixou claro que quer usar impostos de grandes corporações e do 1% mais rico para creches e ônibus gratuitos. Nas suas propostas também estão a reforma no mercado imobiliário, congelamento de aluguel, acesso facilitado a moradias e a supermercados públicos.

Ameaça de prisão por Donald Trump. O presidente republicano afirmou que prenderia o democrata se ele não permitisse que as autoridades detivessem estrangeiros no país. "Não precisamos de um comunista neste país e, se tivermos um, vou vigiá-lo com muito cuidado em nome de uma nação", afirmou.

Vitória de Mamdani revelou grau da insatisfação dos eleitores com o sistema atual e causou um terremoto político. Ele não era favorito, mas foi impulsionado pela indignação com o alto custo de vida em Nova York e pela rejeição a figuras do establishment, como Andrew Cuomo, que tentou voltar à cena política mesmo após escândalos que o afastaram do poder há menos de quatro anos.

Para se tornar prefeito de Nova York, Mamdani irá às urnas contra o atual prefeito da cidade, Eric Adams. Adams era democrata e vai disputar como candidato independente —ele se aproximou do presidente Trump após ser denunciado por corrupção. Outros adversários de Mamdani serão o republicano Curtis Sliwa, o ex-procurador Jim Walden e, possivelmente, Andrew Cuomo, ex-governador do Estado de Nova York.

Se vencer em novembro, ele vai ser o primeiro prefeito muçulmano e o primeiro nova-iorquino de origem sul-asiática no cargo. O democrata também pode se tornar ainda o prefeito mais jovem da história de Nova York. A julgar pelos resultados anteriores, as chances são grandes; Nova York tende a optar por candidatos democratas. Nos últimos 50 anos, a cidade elegeu cinco prefeitos democratas e dois republicanos.